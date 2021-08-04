Российские байдарочники Аношкин и Спесивцев вышли в четвертьфинал Олимпиады в гребле на 1000 метров
05:42
Российские байдарочники Роман Аношкин и Максим Спесивцев вышли в четвертьфинал Олимпиады-2020 в гребле на байдарках-двойках на 1000 метров.
Россияне с результатом 3:20.610 заняли третье место. Первые три команды выходят в полуфинал, остальные — в четвертьфинал.
Читайте также
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Армянский борец считает, что Евлоев взял золото Олимпиады нечестно
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю