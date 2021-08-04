Российские байдарочники Аношкин и Спесивцев вышли в четвертьфинал Олимпиады в гребле на 1000 метров

Российские байдарочники Роман Аношкин и Максим Спесивцев вышли в четвертьфинал Олимпиады-2020 в гребле на байдарках-двойках на 1000 метров.

Россияне с результатом 3:20.610 заняли третье место. Первые три команды выходят в полуфинал, остальные — в четвертьфинал.