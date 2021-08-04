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Российские байдарочники Аношкин и Спесивцев не смогли выйти в полуфинал Олимпиады в гребле на 1000 метров

07:23
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Российские байдарочники Роман Аношкин и Максим Спесивцев не вышли в полуфинал Олимпиады-2020 в гребле на байдарках-двойках на 1000 метров.

Россияне с результатом 3:14.045 заняли четвертое место. Первые три команды выходят в полуфинал, остальные выбывают.

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Сергей Разин все материалы автора

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