Россиянка Черниговская вышла в полуфинал Олимпиады в гребле на байдарках на 500 метров
07:07
Российская спортсменка Светлана Черниговская вышла в полуфинал олимпийского турнира в гребле на байдарках на 500 метров.
В четвертьфинале Черниговская с результатом 1:49.323 заняла первое место. Первые три спортсменки выходят в полуфинал, остальные вылетают.
Другая россиянка, Кира Степанова показала результат 1:52.190 и заняла четвертое место, что не позволило ей пробиться в полуфинал.
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