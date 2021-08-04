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Россиянка Черниговская вышла в полуфинал Олимпиады в гребле на байдарках на 500 метров

07:07
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Российская спортсменка Светлана Черниговская вышла в полуфинал олимпийского турнира в гребле на байдарках на 500 метров.

В четвертьфинале Черниговская с результатом 1:49.323 заняла первое место. Первые три спортсменки выходят в полуфинал, остальные вылетают.

Другая россиянка, Кира Степанова показала результат 1:52.190 и заняла четвертое место, что не позволило ей пробиться в полуфинал.

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Сергей Разин все материалы автора

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