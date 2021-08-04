Россиянка Черниговская вышла в полуфинал Олимпиады в гребле на байдарках на 500 метров

Российская спортсменка Светлана Черниговская вышла в полуфинал олимпийского турнира в гребле на байдарках на 500 метров.

В четвертьфинале Черниговская с результатом 1:49.323 заняла первое место. Первые три спортсменки выходят в полуфинал, остальные вылетают.

Другая россиянка, Кира Степанова показала результат 1:52.190 и заняла четвертое место, что не позволило ей пробиться в полуфинал.