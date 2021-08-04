Россиянка Черниговская вышла в четвертьфинал Олимпиады в гребле на байдарках на 500 метров

Российская спортсменка Светлана Черниговская вышла в четвертьфинал олимпийского турнира в гребле на байдарках на 500 метров.

В квалификации Черниговская с результатом 1:52.311 заняла пятое место. Первые три спортсменки выходят в полуфинал, остальные — в четвертьфинал.