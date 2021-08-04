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Россиянка Черниговская вышла в четвертьфинал Олимпиады в гребле на байдарках на 500 метров

04:59
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Российская спортсменка Светлана Черниговская вышла в четвертьфинал олимпийского турнира в гребле на байдарках на 500 метров.

В квалификации Черниговская с результатом 1:52.311 заняла пятое место. Первые три спортсменки выходят в полуфинал, остальные — в четвертьфинал.

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Сергей Разин все материалы автора

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