Россиянка Черниговская вышла в четвертьфинал Олимпиады в гребле на байдарках на 500 метров
04:59
Российская спортсменка Светлана Черниговская вышла в четвертьфинал олимпийского турнира в гребле на байдарках на 500 метров.
В квалификации Черниговская с результатом 1:52.311 заняла пятое место. Первые три спортсменки выходят в полуфинал, остальные — в четвертьфинал.
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