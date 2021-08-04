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Россиянка Андреева вышла в четвертьфинал Олимпиады в гребле на каноэ на 200 метров

04:07
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Российская спортсменка Ирина Андреева вышла в четвертьфинал олимпийского турнира в гребле на каноэ на 200 метров.

В квалификации Андреева с результатом 48.192 заняла пятое место. Первые две спортсменки выходят в полуфинал, остальные — в четвертьфинал.

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Сергей Разин все материалы автора

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