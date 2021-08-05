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Россиянин Луканцов не смог выйти в финал Олимпиады в гребле на байдарках на 200 метров

03:39
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Российский спортсмен Евгений Луканцов не вышел в финал олимпийского турнира в гребле на байдарках на 200 метров.

29-летний россиянин в полуфинале показал результат 36.036 и занял пятое место. В финал проходят первые четыре спортсмена, остальные попадают в утешительные заезды.

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Сергей Разин все материалы автора

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