Россиянин Луканцов не смог выйти в финал Олимпиады в гребле на байдарках на 200 метров

Российский спортсмен Евгений Луканцов не вышел в финал олимпийского турнира в гребле на байдарках на 200 метров.

29-летний россиянин в полуфинале показал результат 36.036 и занял пятое место. В финал проходят первые четыре спортсмена, остальные попадают в утешительные заезды.