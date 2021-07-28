Миназова не смогла выйти в полуфинал Олимпийских игр

Российская слаломистка на байдарках Алсу Минанова не смогла пробиться в полуфинал соревнований на Олимпийских играх в Токио. 23-летняя спортсменка показала 22-й результат, так как заработала 54 секунды штрафного времени при спуске, из которых 50 — за нижние ворота.

Выиграла спуск британка Маллори Франклин, преодолевшая дистанцию за 107,51 секунды. Второй стала австралийка Джессика Фокс, отставшая на 2,45 секунды, а замкнула тройку чешка Тереза Фисерова, проигравшая лидеру 4,94 секунды.

Финальный спуск состоится завтра, 29 июля. Начало в 15.55 по местному времени.