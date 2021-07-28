Миназова не смогла выйти в полуфинал Олимпийских игр
07:42
Российская слаломистка на байдарках Алсу Минанова не смогла пробиться в полуфинал соревнований на Олимпийских играх в Токио. 23-летняя спортсменка показала 22-й результат, так как заработала 54 секунды штрафного времени при спуске, из которых 50 — за нижние ворота.
Выиграла спуск британка Маллори Франклин, преодолевшая дистанцию за 107,51 секунды. Второй стала австралийка Джессика Фокс, отставшая на 2,45 секунды, а замкнула тройку чешка Тереза Фисерова, проигравшая лидеру 4,94 секунды.
Финальный спуск состоится завтра, 29 июля. Начало в 15.55 по местному времени.
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