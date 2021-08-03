Черниговская не смогла выйти в финал на Олимпиаде
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Россиянка Светлана Черниговская показала седьмой в полуфинальном заезде на Олимпийских играх в Токио. Таким образом, она будет принимать участие в финале В за 5-8 место.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Гребля на байдарках и каноэ
Женщины
Байдарка-одиночка, 200 м
Полуфинал
2-й заезд
1. Дора Луц (Венгрия) — 39,713
2. Дебора Керр (Великобритания) — 39,751
3. Андреанна Ланглуа (Канада) — 39,952
7. Светлана Черниговская (Россия) — 40,433
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