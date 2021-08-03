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Черниговская не смогла выйти в финал на Олимпиаде

03:44
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Россиянка Светлана Черниговская показала седьмой в полуфинальном заезде на Олимпийских играх в Токио. Таким образом, она будет принимать участие в финале В за 5-8 место.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Гребля на байдарках и каноэ

Женщины

Байдарка-одиночка, 200 м

Полуфинал

2-й заезд

1. Дора Луц (Венгрия) — 39,713

2. Дебора Керр (Великобритания) — 39,751

3. Андреанна Ланглуа (Канада) — 39,952

7. Светлана Черниговская (Россия) — 40,433

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Евгений Козинов все материалы автора

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