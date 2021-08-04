Российская каратистка не выступит в Токио из-за COVID-19. Одним рейсом с ней летела сборная по художественной гимнастике

Наша команда лишилась единственной представительницы на олимпийском турнире по каратэ, но последствия могут быть гораздо серьезнее.

Тревожные новости пришли из Японии в среду утром. Как сообщила пресс-служба Федерации каратэ России, 19-летняя каратистка Анна Чернышева, прибывшая в Токио для выступления на Олимпийских играх, сдала положительный тест на коронавирус. Точнее, два — обязательный и контрольный. Таким образом, на Играх выступить она не сможет.

На грани катастрофы

Таким образом, наша команда осталась без представительства в этом новом для Олимпийских игр виде спорта. Чернышева, которая должна была выступить в кумитэ в весовой категории до 55 кг, была единственным российским спортсменом, отобравшимся в Токио.

— Я не выступлю на Играх, пришли положительные тесты, — приводит слова самой Чернышевой ТАСС. — Что тут скажешь? Не знаю, как это можно прокомментировать. Чувствую себя нормально, температуры нет.

Как стало известно чуть позже, у тренеров спортсменки, которая должна была выйти на татами в четверг, коронавирус не был обнаружен, и они возвращаются в Москву. Напомним, что Чернышева стала вторым представителем российской команды, которая не сможет выступить в Токио из-за ковида — первым стал чемпион Европы по плаванию Илья Бородин.

Но есть важный нюанс — у Бородина вирус обнаружили еще на последнем сборе во Владивостоке, и в итоге он даже не полетел с командой в Токио. Чернышева же перед отъездом сдала отрицательные тесты, и COVID-19 у нее нашли только в Японии. При этом одним рейсом с ней в Страну Восходящего Солнца летели и другие спортсмены — в их числе члены сборных по художественной гимнастике и вольной борьбе.

Вот здесь ситуация может принять крайне неприятный поворот — в этих видах спорта у нас традиционно хорошие медальные перспективы. И если заболеет кто-то из борцов или гимнасток, из неприятной истории все грозит перерасти в катастрофу.

Впрочем, пока оснований для беспокойства нет вроде бы нет — другие атлеты с Чернышевой в полете не контактировали, так как размещались в разных концах салона, сообщает РИА Новости. Более того, по правилам соблюдения социальной дистанции они и регистрировались отдельно, и садились в самолет группами в разное время. А по прибытии тоже сдавали тесты.

— У команды все в порядке, все тесты отрицательные, — приводит слова главного тренера борцов-вольников Дзамболата Тедеева ТАСС.

Ничего не сообщалось о положительных результатах и в стане сборной по художественной гимнастике. Впрочем, окончательно расслабляться тоже рано — только накануне с олимпийского турнира в полном составе сняли сборную Греции по синхронному плаванию, где обнаружили сразу несколько случаев заболевания. А ранее были большие проблемы у сборной Чехии по пляжному волейболу и у тех, кто летел с ними одним рейсом.

Шанс всей жизни

Хотя, конечно, саму Чернышеву очень жаль. Несмотря на то, что она одна должна была представлять страну на олимпийском татами, шансы попасть на пьедестал у нее были. Ведь только в конце мая Анна в хорватском Порече стала чемпионкой Европы. А затем воспользовалась единственным шансом пройти олимпийскую квалификацию на турнире, проходившем в середине июня в Париже.

Вообще, условия получения лицензий в Токио были крайне жесткими: в отличие от турниров, проводимых Международной федерацией каратэ (WKF), на Играх соревнования по кумитэ будут проводиться всего в трех весовых категориях вместо привычных пяти. К тому же в каждую допущено всего по 10 спортсменов. То есть Чернышева уже вошла в десятку лучших каратисток планеты в своем весе, причем стала самой молодой участницей в своем весе. Увы, до каких высот она могла добраться, мы уже не узнаем.

Хотя Чернышева — девушка очень целеустремленная. В свои 19 она не только чемпионка Европы, но и серебряный призер юношеских Олимпийских игр, прошедших в 2018 году в Буэнос-Айресе. В каратэ она пришла около 10 лет назад, когда неподалеку от ее дома открылась секция. До этого Аня занималась художественной гимнастикой, но всегда хотела попробовать себя именно в единоборствах.

— Однажды в почтовом ящике я нашла рекламный флаер об открытии нового спортивного клуба «Рекорд», и уговорила родителей отвести меня на пробное занятие, — вспоминала Чернышева в интервью пресс-службе национальной федерации после успеха в Аргентине. — Понравилось, и я решила остаться. Первый значимый успех — выиграла первенство России среди детей 10-11 лет.

Конечно, у Анны впереди еще вся взрослая карьера, вот только есть опасение, что этот упущенный шанс выступить на Олимпиаде может так и остаться единственным. Каратэ не входит в число основных видов спорта, и в программу Игр в Токио оно попало по инициативе оргкомитета.

Уже известно, что в Париже в 2024-м каратэ, как и бейсбола с софтболом, не будет — их место займет брейк-данс, и сохраненные в расписании серфинг, скейтбординг и скалолазание. Вряд ли захотят рекомендовать каратэ и организаторы Игр в Лос-Анджелесе в 2028-м, сейчас ходят разговоры, что в них хотят включить турниры по бейсболу и софтболу, а также крикету, фрисби и даже бесконтактной разновидности американского футбола. Таким образом, следующий олимпийский турнир по каратэ может состояться не раньше 2032 года, когда Чернышевой будет уже 30.