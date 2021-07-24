Шикарная фигура и фото в малюсеньких трусиках. Невероятная украинская дзюдоистка уже отличилась на Олимпиаде

Если вы все еще считаете, что в единоборствах не может быть красивых спортсменок — украинская дзюдоистка вас переубедит.

Когда ты родилась в семье дзюдоистов — другого пути нет. Да, не всегда спортивные или творческие гены передаются от родителей детям, но в данном случае природа сказала уверенное «Да».

Спортсменка уже в 16 лет выиграла чемпионат Европы, а в 17 — разорвала чемпионат мира и установила рекорд — стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо. Кстати, обыграв тогда Дистрию Красники — нынешнюю победительницу ОИ из Косово.

Предолимпийский ЧМ вновь стал триумфом Билодид. Сейчас Дарье 20 и она выступает на Олимпиаде. Наверняка поклонники ждали золота, но не все складывается так как того хочется. Можно было бы на опыте вновь победить Красники, однако олимпийский турнир не свел их вместе. В полуфинале она уступила японке Фуну Танаке, но вот в поединке за бронзовую медаль учла ошибки и одолела израильтянку Ширу Ришони.

Бронза — не золото, но кто бы отказался от такого итога? Особенно в 20 лет. Страшно представить, что может сделать набравшаяся опыта Дарья через три года во Франции.

Это — слезы счастья после выигранной олимпийской бронзы. Фото AFP

Зато мы с уверенностью можем сказать, что она сделала сейчас. Да, конечно же завоевала первую на Олимпиаде медаль для Украины, но еще — наши сердца. Своей очаровательной внешностью и совершенно модельной фигурой. Дзюдо еще никогда не выглядело так прекрасно.