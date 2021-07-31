Олимпийский чемпион из Японии стал славянофилом. Кажется, он любит Россию больше многих из нас

Специально приехал в Чехов, чтобы посетить концерт фолк-певца Николая Емелина и встретиться с Александром Поветкиным.

Сатоси Исии — олимпийский чемпион по дзюдо 2008 года в весовой категории свыше 100 кг. 31 декабря 2009-го он удачно дебютировал в ММА, победив Хидехико Йосиду. Уже спустя два года Исии, на тот момент самый перспективный японский тяж, вышел против Федора Емельяненко. Бой закончился на отметке 2:29 — Федор отправил Сатоси в нокаут. Появилась информация, что у Исии отек мозга, что карьеру в ММА ему придется прекратить. Эти сведения оказались уткой, и в конце 2012 года японец вернулся, выиграв единогласным решением судей у бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Тима Сильвии.

Сатоси выдал впечатляющую победную серию, сокрушив в том числе знаменитых ветеранов — Педро Риззо, Джеффа Монсона, Кадзуюки Фудзиту. Досталось и совсем не старому Филу де Фрису. Остановил Исии один из самых ярких панчеров в истории ММА — Мирко «Кро Коп» Филипович. Японец в 2014 году проиграл хорвату дважды — сначала из-за травмы ребра, потом — ТКО.

В феврале 2017-го Исии вновь встретился с Филиповичем — но не в ринге, а в зале, они стали вместе тренироваться в Загребе. Японцы — очень патриотичный народ, привязанность к родине — их особенность, однако Сатоси так понравилось в Хорватии, что он решил остаться. Больше того, в 2019 году он принял хорватское гражданство, из-за чего был вынужден отказаться от японского.

«Я не думал, что останусь в Хорватии надолго, но оказалось, что это страна мечты, — сказал он в интервью Croatia Week. — Я жил и в Азии, и в Южной Америке, и в Северной Америке, и в Нидерландах, но нигде мне не было так хорошо. Тут отличный климат, замечательные люди — открытые и добрые, здесь меня все любят. Горжусь тем, что теперь могу выходить на бои под хорватским флагом».

«Мне нравится чевапчичи, плескавица (национальные хорватские блюда. — Прим. «СЭ») и баранина, — отметил боец. — Хорватский? Многое понимаю, но когда собеседник начинает говорить быстро, мне сложно. Выучить хорватский трудно — особенно для нас, японцев, ведь наш язык совершенно другой. Грамматика — это просто катастрофа. Но я стараюсь, у меня очень строгий преподаватель».

Девушка Исии — американка Кристин Миккельсон. Она профессионально занимается джиу-джитсу. Кристин вместе с Исии переехала в Загреб.

В марте 2019 года хорватский японец выступил на турнире KSW в Лодзи (Польша). Он победил Фернандо Родригеса раздельным решением судей. Но интереснее другое — Исии появился в зале под песню Николая Емелина «Русь», под которую на бои выходит знаменитый российский боксер Александр Поветкин.

Сатоси выложил в Instagram видео, как он идет к клетке, а из колонок доносится «Мы живем на отцовской земле...», отметив Емелина. Фолк-певец отреагировал незамедлительно.

«Сатоси, ты крут!» — написал он.

С тех пор песня «Русь» звучит перед каждым поединком Исии.

Почему он выбрал композицию Емелина, Сатоси рассказал сообществу «ВКонтакте» «Русские бойцы: Славянские воины».

«Я выбрал такую песню, потому что я большой поклонник Путина, — рассказал он. — С тех пор, как стал заниматься дзюдо. Я очень уважаю славянскую культуру. И мне нравятся славянские люди. У них большое сердце».

Исии и Емелин стали поддерживать связь. В прошлом году Сатоси даже приехал в Россию — чтобы посетить концерт Емелина, повидаться с ним, а также с Поветкиным. Встреча состоялась в Чехове.

У Емелина же есть свое особенное предположение, почему японцу так нравится его творчество. «Как ни странно, он пишет, что его эта музыка, скажем таким словом, торкает. Цепляет, торкает, нравится. Может быть, он из племени айнов, которое когда-то японцами было задвинуто. Их сейчас всего 30 тысяч. Я не знаю. Может быть, в нем есть наши гены», — сказал певец во время эфира на своем Youtube-канале.

При этом Исии не только русофил — он славянофил в целом. Обожает Хорватию, тепло относится к другим славянским странам, народам. Например, два месяца назад Сатоси выложил фото, где он в футболке с гербом Белоруссии.

В последнее время карьера олимпийского чемпиона складывается не лучшим образом. Он неудачно выступил в PFL, потом проиграл нокаутом в Rizin Джейку Хейну, затем уступил решением судей малоизвестному Стюарту Остину в малоизвестном промоушене EMC. Впрочем, в прошлом месяце Исии выиграл свой второй бой в EMC — у Пьетро Каппелли приемом «север — юг». Может быть, это начало новой победной серии.

Статья о Сатоси Исии была опубликована 30 октября 2019 года. Перед вами — дополненный материал.