Ирина Киндзерская выиграла бронзу в наиболее тяжелой весовой категории женского турнира по дзюдо.

Женская тяжелая весовая категория в дзюдо — уникальное явление в спорте. Именно здесь и в тяжелой атлетике соревнуются самые массивные спортсменки. Олимпийский турнир в категории свыше 78 кг прошел 30 июля. Боролись 27 девушек. Средний вес участниц составил 114,1 кг.

Самой легкой была Анамари Веленсек из Словении (85,1 кг), самой тяжелой — украинка Ирина Киндзерская (149,5 кг), представляющая Азербайджан. Наряду с китайской тяжелоатлеткой Ли Вэньвэнь, чей вес обычно составляет 150 кг, она самая большая девушка на Играх (правда, у тяжелоатлеток свыше 87 кг еще не прошло взвешивание).

Веленсек в 1/16 финала победила 109-килограммовую американку Нину Кутро-Келли, а в 1/8-й проиграла 118-килограммовой бразильянке Марии Суелен Алтеман. Киндзерская же стала бронзовым призером. Ее схватка за бронзу стала самой тяжелой в женском турнире (в плане суммарного веса соперниц, конечно же) — Ирине противостояла китаянка Шиян Ксю, которая на взвешивании показала 134 кг.

Выиграла же олимпийский турнир довольно небольшая для этой категории японка Акира Соне (105 кг). Причем на пути к золоту ей противостояли самые большие дзюдоистки — Киндзерская и кубинка Идалис Ортис (137,6 кг, рост — 180 см). Мужской олимпийский турнир выиграл тоже далеко не самый крупный борец — чех Лукаш Крпалек (111 кг), ранее выступавший в весе до 100 кг (там стал чемпионом Олимпиады-2016). Главный фаворит турнира Тедди Ринер, правда, приехал на Игры с весом 138 кг, но у него и рост за два метра.

Так что в дзюдо, как и во многих других единоборствах (даже сумо), габариты — далеко не самое главное. Наоборот, зачастую они вредят: обычно чем тяжелее человек, тем медленнее. В ММА таких примеров огромное количество. Достаточно посмотреть на то, как неудачно там выступали Акебоно, Боб Сапп и другие большие ребята, и на тех, кто становился чемпионами Pride, UFC и Strikeforce в тяжелом весе. Федор Емельяненко и Антонио Родриго Ногейра весили меньше 110 кг, Джуниор дос Сантос, Кейн Веласкес, Фабрисио Вердум, Стипе Миочич — в районе 110 кг (Миочич потом похудел до 105 кг), Алистар Оверим — около 115 кг (когда накачивался допингом). Из чемпионов-тяжеловесов лишь двоим приходилось (и приходится) гонять вес, чтобы уложиться в лимит 120 кг, — качкам Броку Леснару и Франсису Нганну.

30-летняя Ирина Киндзерская, очевидно, вполне комфортно чувствует себя при своем нынешнем весе (а это, напомним, 149,5 кг). В 2017-м она стала третьей на чемпионате мира, а в Токио, как уже было сказано, выиграла бронзу. После схватки за медаль Ирина дала небольшое интервью «СЭ».

«Мне всегда было тяжелее бороться с мелкими девочками, — отметила она. — Японское дзюдо отличается от современного дзюдо, то есть у них больше техники и таких моментов, когда, казалось бы, ты контролируешь ситуацию, но через мгновение уже летишь. Вот почему-то в полуфинале не сумела сконцентрироваться. Конечно, хотелось стать олимпийской чемпионкой, после поражения от японки было сложно психологически собраться на схватку за бронзу, но я понимала, что не должна упустить медаль, что я просто не позволю себе это сделать. Когда сказали, что Олимпиада переносится на год, для меня это было очень тяжело. Я плакала, не знала, как растянуть силы, но до последнего верила, что она состоится. Хотя постоянно была тревога, что отменят. Очень рада, что Олимпиада состоялась, а я стала частью истории. Сейчас я плачу [от счастья] - и буду плакать еще долго. Здесь это первая медаль Азербайджана».

Ирина начала заниматься дзюдо в 13 лет. «В секции я оказалась благодаря жене моего первого тренера, — рассказала дзюдоистка. — Она работала учительницей музыки, увидела меня — высокую, плотненькую. И в один прекрасный день ее муж, тренер по дзюдо, сказал мне: «Приходи, посмотришь». Вот, с тех пор хожу и смотрю! Родилась я в Каменце-Подольском, а потом мы переехали в Дунаец (Сумская область. — Прим. «СЭ») — там я и начала тренироваться».

Киндзерская вышла замуж за азербайджанца, приняла гражданство Азербайджана и с 2017 года представляет на турнирах эту страну. «Тогда в Украине тянули молодых спортсменов, и было решено уступить молодым и выступать за Азербайджан. Там как раз искали девочку в мой вес. Мой муж тоже дзюдоист. Он всегда меня поддерживает, всегда в меня верит. Взлеты, падения — он всегда рядом со мной. А сегодняшняя медаль... Он вчера сказал мне, что верит в меня, но попросил, чтобы я сама поверила в себя. Нет, мы с ним не спаррингуем, у нас только семейные отношения. А спарринг может привести к ссоре!»

Ирина тренируется на родине. Причем в том же зале, что и самая популярная дзюдоистка Украины, двукратная чемпионка мира в весовой категории до 48 кг Дарья Белодед. «Я тренировалась с ребятами, которые готовились к Олимпийским играм. Все мы с одного зала, и я этим горжусь. Дашка — молодец, так как уже в таком возрасте сумела доказать всем, что нет никаких преград. Спарринги с ней? Ну нет, она же выступает в маленькой весовой категории. Мы не спаррингуем, а просто тренируемся в одном зале».