Героическое выступление российской дзюдоистки. Прошла через два триллера, боролась до отключки, взяла бронзу

Мадина Таймазова была восхитительна.

Токио (Япония)

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1/16 финала

Мария Бернабеу (Испания) — Мадина Таймазова (Россия) — 0:1 (Вазари)

1/8 финала

Мария Портела (Бразилия) — Мадина Таймазова (Россия) — 0:1 (Иппон)

1/4 финала

Элизабет Телтсиду (Греция) — Мадина Таймазова (Россия) — 0:1 (Иппон)

1/2 финала

Мадина Таймазова (Россия) — Чизуру Араи (Япония) — 0:1 (Иппон)

Матч за 3-е место

Барбара Матич (Хорватия) — Мадина Таймазова (Россия) — 0:1 (Вазари)

Триллер 1

22-летняя Таймазова дважды брала бронзу на чемпионатах Европы (2020, 2021), а к Олимпиаде подошла, занимая 14-е место в мировом рейтинге. Сетка у Мадины была непростой. В 1/16 финала она встретилась с опытной Марией Бернабеу из Испании (серебряный призер ЧМ-2015) и победила с преимуществом в один вазари, а в 1/8 вышла на татами против бразильянки Марии Портелы, 10-го номера рейтинга.

Мадина Таймазова после полуфинала. Фото Getty Images

Поединок с Портелой получился исключительно упорным и закончился лишь в конце 11-й минуты (!) дополнительного раунда. Показалось, что Таймазова задышала уже в конце основного времени, однако затем она грамотно распределила силы и одержала тактическую победу. Портела во время голден скора трижды нарушила правила, из-за чего автоматом проиграла иппоном. Тут надо сказать, что перечень мелких нарушений («сидо») в дзюдо очень велик (порядка 20 пунктов). После поражения бразильянка не сдержала эмоций и зарыдала. Мадина же покинула площадку с подбитой бровью.

В четвертьфинале соперницей Таймазовой стала гречанка Элизавета Телциду (28-я позиция в рейтинге). Мадине уже в начале схватки удался чистый бросок. Итог: победа иппоном.

Триллер 2

Безусловно, Телциду уступает в классе и Бернабеу, и Портеле. Гораздо более сложное испытание поджидало россиянку в полуфинале — японка Тидзуру Араи, двукратная чемпионка мира (2017, 2018). До этого Таймазова встречалась с ней дважды: в первый раз проиграла, а вот во второй победила — причем совсем недавно, на турнире Большого шлема в Казани в мае этого года.

Схватка с Араи получилась такой, что поклонники дзюдо будут обсуждать ее и через год, и через два, и через несколько лет. Это был триллер. Она продлилась даже дольше, чем поединок с Портелой, — 16 минут 41 секунду (с Портелой — 14,58). В основное время Мадина пыталась сделать бросок через бедро, но после этого японка всякий раз оказывалась у нее за спиной, после чего искала шанс для финиша. Таймазова хорошо оборонялась, не давая сопернице воспользоваться доминирующей позицией.

Схватка перешла в дополнительное время. Мадина выглядела очень уставшей. Еще и пластырь слетел с подбитой брови, обнажив здоровенный, раздувшийся синяк. Голден скор проходил по тому же сценарию — Таймазова хотела исполнить бросок, ничего не получалось, и Араи переходила в атаку. Но чем в более глубокие воды заходил поединок, тем меньше Мадина обостряла. Японка выглядела намного свежее.

Где-то на 7-й минуте дополнительного времени Араи вышла на болевой прием. Таймазова лежала на спине, практически не двигаясь. Араи выгибала ее руку все сильнее и сильнее, Мадина закричала, но вытерпела. Сначала был ошибочно зафиксирован иппон, однако повтор показал, что сдачи не было, — и схватка продолжилась.

На 12-й минуте восторженно закричала разместившаяся на центральной трибуне российская делегация: «Иппон! Иппон!» Это россиянка сконтрила после неудавшегося зацепа Араи — да так, что японка приземлилась на голову. Снова видеоповтор — и снова решение о продолжении поединка. Буквально через минуту все закончилось. Араи вновь вышла на удушающий, и на этот раз уставшая Таймазова защититься не смогла. Мадина не постучала — она отключилась, но не сдалась. Татами обессиленная дзюдоистка покинула в сопровождении тренера.

В схватке за бронзу Таймазова сразилась с хорваткой Барбарой Матич. И снова поединок перешел в дополнительное время. Тут обошлось без триллера — Мадина удачно провела прием и забрала бронзу. Просто герой.