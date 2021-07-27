Сборная России по дзюдо проваливает Олимпиаду. Что с ней не так?

Борцы быстро выдыхаются, а наш первый за 10 лет чемпион мира почему-то в резерве.

В ноябре 2008 года Эцио Гамба был назначен главным тренером сборной России по дзюдо. За четыре месяца до этого на Олимпийских играх в Пекине она не выиграла ни одной медали.

Гамба дал результат: с Олимпиады в Лондоне российские дзюдоисты увезли пять медалей (три золотые, одну серебряную и одну бронзовую), с Олимпиады в Рио-де-Жанейро — три (две золотые, одну бронзовую).

А вот что происходит в Токио: ни одной медали после четырех дней соревнований, за которые было разыграно восемь комплектов наград. Больше того: никто из россиян не дошел даже до полуфинала. Осталось еще семь медальных комплектов — три категории у мужчин, три у женщин (в категории свыше 78 кг представительницы России нет) и турнир смешанных команд. Все еще можно исправить, но на данный момент сборная России выступает провально.

После Олимпиады-2016 прошло четыре чемпионата мира. Результаты России: 2017-й — четыре медали (серебро и три бронзы), 2018-й — четыре медали (серебро и три бронзы), 2019-й — четыре медали (серебро и три бронзы), 2021-й — три медали (золото, серебро и бронза). На всех четырех ЧМ общий зачет выиграли японцы. То есть в отсутствии у России золотых медалей в Токио нет ничего удивительного — это ожидалось (правда, на трех ЧМ между Лондоном и Рио у России тоже не было ни одного золота, зато в Бразилии — сразу два). Печально то, что сейчас медалей нет и близко. Пока максимальное достижение российских дзюдоистов — четвертьфинал Алана Хубецова в категории до 81 кг.

У каждого поражения — свои особенности, своя история, но если разбирать неудачи российских дзюдоистов на Олимпиаде, то бросается в глаза слабая функциональная подготовка. Ребята уставали уже в основное время, а когда дело доходило до голден скора, то выдыхались совсем. В частности, функционала не хватило Хубецову. В плане физической подготовки борцов упущение тренерского штаба очевидно.

Если же почитать комментарии болельщиков, то, как и обычно при неудачах, основная претензия к руководству сборной заключается в выборе состава. Окончательное решение по поводу того, кто поедет на Олимпиаду, принял Гамба. Состав был объявлен 29 июня. Вот он:

60 кг: Роберт Мшвидобадзе. Резерв: Яго Абуладзе

66 кг: Якуб Шамилов. Резерв: Арам Григорян

73 кг: Муса Могушков. Резерв: Денис Ярцев

81 кг: Алан Хубецов. Резерв: Аслан Лаппинагов

90 кг: Михаил Игольников

100 кг: Нияз Ильясов. Резерв: Арман Адамян

+100 кг: Тамерлан Башаев. Резерв: Инал Тасоев

48 кг: Ирина Долгова. Резерв: Сабина Гилязова

52 кг: Наталья Кузютина

57 кг: Дарья Межецкая

63 кг: Дарья Давыдова

70 кг: Мадина Таймазова

78 кг: Александра Бабинцева. Резерв: Антонина Шмелева

Главные тренеры: Эцио Гамба (генменеджер), Хасанби Таов (мужская команда), Дмитрий Морозов (женская команда).

Наибольшие споры (опять же среди болельщиков) вызвали три позиции — 60 кг, 73 кг и +100 кг. 31-летний Роберт Мшивобадзе в категории до 60 кг был «посеян» под первым номером, но проиграл уже первую схватку, а затем уступил и в утешительном турнире. В олимпийском рейтинге он занимает третье место. Выше его — чемпион ОИ Наохиса Такато, а также 23-летний российский дзюдоист Яго Абуладзе. В 2020-м Абуладзе проиграл Мшивобадзе в финале чемпионата Европы, но в 2021-м стал чемпионом мира, а на Евро взял бронзу. Такато на ЧМ не боролся (японцы вообще привезли неосновной состав), и все же это очень серьезный успех — российские дзюдоисты не выигрывали золото чемпионата мира с 2011 года. Так что, хоть Мшвидобадзе и неплохо выступил на турнире «Большого шлема» в Казани (май 2021-го), вызов молодого Абуладзе напрашивался. Гамба же утвердил кандидатуру более опытного спортсмена. Мшивобадзе — сильный дзюдоист, а как бы выступил в Токио Абуладзе, мы никогда не узнаем. Но тут логика простая: Роберт провалился, а значит, тренерский штаб ошибся, доверившись ему, а не перспективному Яго.

Что касается разговоров насчет того, что в категории до 73 кг нужно было выставлять не Мусу Могушкова, а Дениса Ярцева, то тут все менее очевидно. С одной стороны, Могушков чуть выше в рейтинге (15-е место против 17-го), на чемпионате Европы занял третье место, да и вообще более титулованный спортсмен, с другой, Ярцев во время пандемии проиграл лишь одну схватку — на турнире «Большого шлема» в Тбилиси очень сильному Цэнд-Очирыну Цогтбаатару (тогда, в марте 2021-го, этот монгол был третьим в рейтинге). Но в любом случае если Абуладзе на Олимпиаде был бы реальным претендентом на медаль, то Ярцев — вряд ли. Плюс Абуладзе — это будущее сборной, это омоложение состава, которое всегда ждут не только в футболе, но и вообще во всех видах спорта, а Ярцев моложе Могушкова всего-то на три года (Мусе — 33 года, Денису — 30).

О третьей спорной позиции пока говорить рано: турнир в открытом весе пройдет в пятницу. В рейтинге же Тамерлан Башаев располагается на первом месте, а Инал Тасоев — на пятом. Башаев в 2021-м стал вторым на чемпионате мира, выиграл два турнира «Большого шлема», а еще на одном занял второе место. Тасоев же уверенно победил на чемпионате Европы. Выбор был непростым, но, если судить по турнирным результатам, Тамерлан заслужил попадания в основу на ОИ. По другим именам в основе вопросов нет. Якуб Шамилов, Алан Хубецов, Михаил Игольников, Нияз Ильясов с запасом лучшие в рейтинге среди россиян в своих весовых категориях. Это же касается и женской сборной.

В общем, причин неудач сборной России в первой половине олимпийского турнира по дзюдо несколько:

1) слабая функционалка;

2) вероятно, ошибка с выбором борца в категории до 60 кг (если бы у России сейчас была в дзюдо хотя бы одна медаль, о провале бы еще никто не говорил);

3) наше дзюдо стоит на месте — на крупных турнирах результаты не растут. В дзюдо Россия даже не в топ-5, а максимум в топ-10. Дзюдоисты дважды подряд приносили России первые медали на Олимпиадах и таким образом приучили к тому, что о сборной России говорят как об очень сильной команде (говорят те, кто за дзюдо следит только на Олимпиадах — естественно, таких людей большинство). Так получилось, что тогда, когда это было нужно больше всего, российская команда выступила блестяще (в 2012 году) и почти блестяще (в 2016-м). Хотя на других больших турнирах такой феерии не было: лишь на одном ЧМ Россия выиграла больше одного золота — в Мюнхене в 2001 году (3). Может быть, у нас просто завышенные ожидания?