Чемпион Европы — о ломе, киберспорте и допинге в тяжелой атлетике.

Сборная России по дзюдо едет на Олимпиаду с большими надеждами. По словам президента Федерации дзюдо России (ФДР) Василия Анисимова, мы можем претендовать на медали в каждой весовой категории у мужчин и женщин, а также способны вновь обойти родоначальников этого вида спорта — японцев — в общем зачете. Такое уже случалось на Играх в Лондоне-2012. Самая высокая конкуренция за подиум развернется в категории свыше 100 кг у мужчин. На татами сойдутся: чемпион двух последних Олимпиад француз Тедди Ринер, олимпийский чемпион Рио в категории до 100 кг, двукратный чемпион мира Лукаш Крпалек, чемпион мира и Европы 2018 года из Грузии Гурам Тушишвили, двукратный призер Игр до 100 кг голландец Хенк Грол, действующий чемпион мира японец Кокоро Кагеура...

Россию в этой мясорубке будет представлять лидер мирового рейтинга в категории свыше 100 кг, чемпион Европы-2020 и вице-чемпион мира-2021 Тамерлан Башаев. О своем особом эмоциональном подходе к Играм 25-летний дзюдоист рассказал в интервью «СЭ».

С шуткой про лом я, видимо, попал в точку

— На прошлой неделе я разговаривал с вашим тезкой, двукратным призером Олимпийских игр Тамерланом Тменовым, и он сказал, что больше всех будет переживать за вас в Токио. Приятно?

— Очень приятно и неожиданно. Во-первых, он всегда был спортсменом, за выступлениями которого я активно следил. Во-вторых, Тамерлан Русланович — осетин, а в борьбе за олимпийскую лицензию мне удалось обойти его земляка (Инал Тасоев будет в резерве. - Прим. «СЭ» ).

— Удалось побывать на презентации команды на Игры, где ролик с вашим участием оказался самым забавным, а фраза «если ключи не подходят, то надо доставать лом» со смехом повторялась всеми участниками пресс-конференции...

— Да, видимо, я попал в точку. В дзюдо реально так. К счастью или к сожалению. Если не удается переиграть и обмануть соперника, то приходится просто взять его напором. Так что сравнение с ломом вполне уместно.

— Есть какой-то мандраж перед первой Олимпиадой в карьере?

— Честно, я для себя решил, что к большим соревнованиям нужно подходить пренебрежительно. Чтобы не перегореть. Если ты придаешь турниру сакральный смысл, то загоняешь себя в психологическую ловушку. Не спишь ночами, много думаешь... Олимпийские игры раз в четыре года, вся страна за тобой наблюдает... Надо выкинуть эти мысли из головы — турнир и турнир. Уехал — приехал.

— Как пришли к этому?

— В 2014 году я поехал на первенство Европы по кадетам в Будапешт с абсолютно пренебрежительным отношением. Отлично отборолся и достаточно легко выиграл золото. Затем меня поставили на чемпионат мира, и я стал много думать. Там же будут все основные конкуренты, много внимания. В итоге не спал неделю до старта ЧМ. Вышел и за 30 секунд проиграл схватку. Так что, можно сказать, прочувствовал это на своем опыте.

— Плюс, наверняка есть поддержка и от старших товарищей по сборной?

— Конечно, у нас очень дружная команда. Я также обращался за советом к спортивному директору ФДР Кириллу Денисову. Все-таки он прошел три олимпийских цикла. Спросил, как мне сохранить запал и здоровье перед Токио. Он мне тоже посоветовал сильно не концентрироваться на повышенной ответственности.

— Даже несмотря на то, что в вашей весовой категории такой звездный состав?

— Конкуренция очень и очень серьезная. Как никто другой это понимаю. С другой стороны, я первый номер мирового рейтинга. Скорее всего, у меня будет удобная пулька для продвижения к решающим поединкам. Думаю, поэтому ФДР и сделала выбор в мою пользу.

Со временем киберспорт отберет большую аудиторию у футбола

— Последние два года команда практически всегда живет в «пузыре». Это не напрягает?

— Уже нет. Привык. Сначала было сложно. Были накладки с тренировками во время соревнований. Из-за коронавируса команды не могут пересекаться, но порой в зал одновременно приходили четыре-пять команд. Всем надо тренироваться, гонять вес. Все на нервах, начинают кричать, спорить. Сейчас международная федерация уже получила опыт, и в последнее время все соревнования проводятся без крупных эксцессов.

— С семьей почти не видитесь?

— Да, в последнее время они видят меня только через телефон. Но это нормально. Когда уже осознал, что стану профессиональным спортсменом, стало понятно, что буду видеть родных не так часто, как хотелось бы.

— Все участники сборной России по дзюдо вакцинировались от коронавируса? Легко перенесли?

— Нам сказали: «Ребята, мы не можем рисковать и получить в Токио положительный ПЦР-тест. Поэтому если вы хотите ехать на Игры, то должны сделать прививку». После этого вся команда привилась. Я легко перенес, не было никаких осложнений. Уже через день пошли в зал и провели легкую тренировку.

— А вы перенесли само заболевание?

— Я болел самый первый из сборной. В апреле 2020 года переболела вся моя семья. Я четыре дня потемпературил, и никаких последствий, а два брата полностью потеряли обоняние на полгода. Мама две недели провела в больнице. Было тревожно.

— Какие у вас увлечения помимо дзюдо?

— Из спорта мне нравится тяжелая атлетика. А так, в детстве я много времени проводил дома и подсел на компьютерные игры. В какой-то момент играл прямо много.

— Значит, уважаете киберспорт?

— Конечно. Думаю, что со временем он вытеснит профессиональный спорт и займет лидирующие позиции в мире. Отберет большую аудиторию у того же футбола и хоккея. Говорю это скорее с сожалением.

- Предпочитаете Dota 2, CS:GO, Fortnite?

- Я скорее по шутерам : CS:GO, Apex Legends, Overwatch, Rainbow Six siege.

— В CS:GO у вас высокий уровень?

— Не близко к профи. Все-таки времени на это не хватает. Последние полгода я вообще не играю, сфокусирован только на тренировках по дзюдо. А максимум, что я набирал, дошел почти до звания «калаша» в CS:GO.

— Вы сказали про легкую атлетику. Не напрягает, что в этом виде очень много допинга?

— Да, это большая проблема этого вида спорта. У меня есть знакомые спортсмены в тяжелой атлетике, и мне обидно за них. Ведь чтобы добиваться результата, им порой приходится применять допинг. По-другому невозможно быть в топе. Например, в дзюдо можно тактически переиграть соперника, перетерпеть, взять на опыте, но в тяжелой атлетике такого нет. Там ты должен выйти и поднять вес. И только твой организм может это сделать, других факторов фактически нет.

— Как вы пришли в дзюдо?