Украинка Дарья Белодед.

Белодед в полуфинале проиграла девушке, которую до старта турнира называла одной из двух главных конкуренток, — японке Фуне Тонаки. Другая главная конкурентка — косоварка Дистрия Красничи в итоге стала олимпийской чемпионкой, победив Тонаки в финале. По словам Дарьи, после поражения настроение у нее было на нуле, но она смогла собраться на схватку за бронзу — и взяла медаль, одолев Ширу Ришони из Израиля. Белодед ехала в Токио за золотом, но и бронза далеко не самый плохой результат. Тем более что Даше всего-то 20 лет — все впереди. При этом к 20 годам она уже выиграла два чемпионата мира (2018 — самая юная чемпионка мира в истории, 2019) и два чемпионата Европы (2017, 2019).

Родители Белодед — дзюдоисты: отец, Геннадий Белодед, — двукратный чемпион Европы, мать, Светлана Кузнецова, — победительница молодежного первенства СССР. Они не хотели, чтобы дочь стала дзюдоисткой, отправили ее на художественную гимнастику, но тренер Дарьи ушла на телевидение, охота заниматься гимнастикой отпала, и Белодед приступила к тренировкам по дзюдо.

На родине Даша очень популярна. Что логично, учитывая спортивные результаты и впечатляющие внешние данные. За последние годы Белодед дала несколько масштабных интервью. Мы выбрали самые интересные цитаты.

О сообщениях в директ. «Допустим, я выиграла соревнования. Удивляют люди, которые меня не поздравляют, а пишут «давай познакомимся». или некоторые пишут: «Ты станешь моей женой». Вот так тупо сразу пишут: «Ты станешь моей женой». Ни свидания, ни знакомства — вот так сразу. Красавчики? Нет, чаще всего это не красавчики». (Youtube-канал «ОТДУШИВДУШУ», октябрь 2018 года)

О маме. «С детства привыкла ездить на соревнования с мамой. Она меня первая начала тренировать с 6 лет, а папа — чуть позже, когда мне было лет 11. Мама знает, как меня успокоить, мотивировать, какие слова подобрать. У нас традиция, очень сильная связь». (ua.tribuna.com, март 2020 года)

О кумирах. «Папа — мой главный кумир. Еще Тани Тамура — японская дзюдоистка. Она единственная в истории женского дзюдо обладательница 5 олимпийских медалей и единственная 7-кратная чемпионка мира. Я ею восхищаюсь». (ua.tribuna.com, март 2020 года)

Об умении вкусно готовить. «Я бы открыла свою кондитерскую — люблю печь. Блинчики, панкейки американские, шарлотку яблочную, торты». (Youtube-канал «ОТДУШИВДУШУ», октябрь 2018 года)

«Мне легче, если я голодная, но с меньшим весом, чем если я наемся и увижу большую цифру на весах. Как умудряюсь держать форму? Если я пеку блинчики, то на завтрак съедаю один, максимум два, не съедаю 5-10. Это все для моих родителей. Ем по чуть-чуть. Могу себе позволить и сладкое, и выпечку, но в маленьких количествах. Коронное блюдо? Вся семья хвалит мои блинчики. Папа говорит, что они даже вкуснее, чем у мамы и бабушки, что они супертонкие, вкусные». (xsport.ua, май 2020 года)

Об агрессии на тренировках. «Если меня кто-то будет бесить на тренировке, бороться со мной не очень по-доброму, то я могу и ударить, и что-то типа такого. Бывает. Бывало, что сильно заводились и начинали драться, — тренеры разнимали. У меня просто такой характер, что если на меня кто-то кинется, то я не буду стоять и молчать — я могу ответить». (Youtube-канал «ОТДУШИВДУШУ», октябрь 2018 года)

О том, как тяжело переносит поражения. «Если кто-то у меня выигрывал, у меня истерика была. Я говорила: «Приведите мне опять этого человека, я хочу ему отомстить, выиграть!» (Телеканал ДОМ, май 2017 года)

О предложениях подраться в ММА. «После чемпионата мира очень много предложений. Пишут, что за одну встречу по боям без правил заплатят 150 тысяч долларов — что-то такое. В Америке, в Японии... Не в Украине. Нет, я не готова. Не хочу даже за большие деньги. Жертвовать своим здоровьем ради денег я не готова». (Youtube-канал «ОТДУШИВДУШУ», октябрь 2018 года)

О том, занято ли ее сердце. «Это тема личная. Но парней часто ничего не останавливает, все равно в личные сообщения пишут и пишут (сообщалось, что Белодед встречалась с итальянским дзюдоистом Фабио Базиле и украинским футболистом Денисом Поповым. — Прим. «СЭ») (ua.tribuna.com, март 2020 года)

Об эротических фотосессиях. «Я бы точно не стала участвовать в такой фотосессии. Я спортсменка. У меня есть имя. Меня все знают как спортсменку. Я бы точно не стала таким заниматься». (Youtube-канал «ОТДУШИВДУШУ», октябрь 2018 года)

О своей наглости. «Бываю наглой. Могу влезть в очередь — втупую, [если делают замечание] делаю вид, что не обращаю внимания». (Youtube-канал «ОТДУШИВДУШУ», октябрь 2018 года)

О том, кому отвечает в директе. «Всегда отвечаю на сообщения родителей или маленьких детей, для которых я кумир. Они пишут большие тексты благодарности, что я их мотивирую и они стремятся к моему уровню. Стараюсь всегда обращать внимание на такое». (ua.tribuna.com, март 2020 года)

Об отжиманиях на брусьях. «Раз 60 сделаю». (xsport.ua, май 2020 года)

О том, как произносится ее фамилия по-русски. «На русском правильно — Белодед». (ua.tribuna.com, март 2020 года)

О блогерах, за которыми следит. «Это Настя Ивлеева. Я только ее смотрю, больше особо ни за кем не слежу». (ua.tribuna.com, март 2020 года)

О том, чего не сделает никогда в жизни. «Никогда не закурю». (xsport.ua, май 2020 года)

О том, как долго планирует выступать. «Не хотелось бы сильно затягивать свою карьеру, потому что это ущерб здоровью. В жизни нужно что-то менять, заниматься чем-то помимо спорта. Предполагаю, что лет до 25». (ua.tribuna.com, март 2020 года)