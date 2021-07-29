Российский дзюдоист Ильясов поборется за бронзу Олимпиады в Токио
11:49
Российский дзюдоист Нияз Ильясов победил немца Карла-Ричарда Фрая в поединке утешительного раунда в категории до 100 кг на Олимпиаде в Токио.
Благодаря победе Ильясов вышел в финал за третье место на Играх в Токио.
Поединок Ильясова за бронзовую медаль состоится сегодня, 29 июля, после того, как будет разыгран комплект медалей в категории до 78 кг у женщин.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 100 кг
Утешительные
Нияз Ильясов (Россия) — Карл Рихард Фрай (Германия) — 1:0 (Вазари)
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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