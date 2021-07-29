Российский дзюдоист Ильясов поборется за бронзу Олимпиады в Токио

Российский дзюдоист Нияз Ильясов победил немца Карла-Ричарда Фрая в поединке утешительного раунда в категории до 100 кг на Олимпиаде в Токио.

Благодаря победе Ильясов вышел в финал за третье место на Играх в Токио.

Поединок Ильясова за бронзовую медаль состоится сегодня, 29 июля, после того, как будет разыгран комплект медалей в категории до 78 кг у женщин.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 100 кг

Утешительные

Нияз Ильясов (Россия) — Карл Рихард Фрай (Германия) — 1:0 (Вазари)