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Российский дзюдоист Ильясов поборется за бронзу Олимпиады в Токио

11:49
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Российский дзюдоист Нияз Ильясов победил немца Карла-Ричарда Фрая в поединке утешительного раунда в категории до 100 кг на Олимпиаде в Токио.

Благодаря победе Ильясов вышел в финал за третье место на Играх в Токио.

Поединок Ильясова за бронзовую медаль состоится сегодня, 29 июля, после того, как будет разыгран комплект медалей в категории до 78 кг у женщин.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 100 кг

Утешительные

Нияз Ильясов (Россия) — Карл Рихард Фрай (Германия) — 1:0 (Вазари)

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события