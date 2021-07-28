Российский дзюдоист Игольников вышел в полуфинал Олимпиады

Российский дзюдоист Михаил Игольников вышел в полуфинал Олимпиады в Токио.

В четвертьфинале турнира в весовой категории до 90 кг россиянин победил Николоза Шеразадишвили, представляющего Испанию.

На момент публикации следующий соперник Игольникова неизвестен. Ориентировочное время начала полуфинальных поединков у мужчин — 12.30 (мск).

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 90 кг

1/4 финала

Николоз Шеразадишвили (Испания) — Михаил Игольников (Россия) — 0:1 (Иппон)