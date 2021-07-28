Российский дзюдоист Игольников вышел в полуфинал Олимпиады
08:34
Российский дзюдоист Михаил Игольников вышел в полуфинал Олимпиады в Токио.
В четвертьфинале турнира в весовой категории до 90 кг россиянин победил Николоза Шеразадишвили, представляющего Испанию.
На момент публикации следующий соперник Игольникова неизвестен. Ориентировочное время начала полуфинальных поединков у мужчин — 12.30 (мск).
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 90 кг
1/4 финала
Николоз Шеразадишвили (Испания) — Михаил Игольников (Россия) — 0:1 (Иппон)
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