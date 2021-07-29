Российские дзюдоисты Бабинцева и Ильясов не смогли выйти в полуфинал Олимпиады
07:29
Российский дзюдоист Нияз Ильясов в четвертьфинале олимпийского турнира уступил португальцу Жорже Фонсеке.
25-летний россиянин проиграл вазари. Также россиянка Александра Бабинцева в четвертьфинале женского турнира уступила японке Шори Хамаде иппоном.
В утешительных боях Ильясов встретится с немцем Карлом-Рихардом Фраем, Бабинцева проведет поединок с бразильянкой Майрей Агияр.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 100 кг
1/4 финала
Жорже Фонсека (Португалия) — Нияз Ильясов (Россия) — 1:0 (Вазари)
Женщины
до 78 кг
1/4 финала
Шори Хамада (Япония) — Александра Бабинцева (Россия) — 1:0 (Иппон)
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