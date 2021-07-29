Российские дзюдоисты Бабинцева и Ильясов не смогли выйти в полуфинал Олимпиады

В утешительных боях Ильясов встретится с немцем Карлом-Рихардом Фраем, Бабинцева проведет поединок с бразильянкой Майрей Агияр.

25-летний россиянин проиграл вазари. Также россиянка Александра Бабинцева в четвертьфинале женского турнира уступила японке Шори Хамаде иппоном.

Выделите ошибку в тексте и нажмите ctrl + enter

22133 голосов

Чего вы ждете от сборной России на Олимпиаде-2020?

Места в топ-3 командного зачета Отдельных крутых побед Главное — участие Главное — без скандалов Буду смотреть РПЛ и еврокубки Буду ждать Игры с фигуркой и биатлоном