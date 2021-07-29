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Российские дзюдоисты Бабинцева и Ильясов не смогли выйти в полуфинал Олимпиады

07:29
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Российский дзюдоист Нияз Ильясов в четвертьфинале олимпийского турнира уступил португальцу Жорже Фонсеке.

25-летний россиянин проиграл вазари. Также россиянка Александра Бабинцева в четвертьфинале женского турнира уступила японке Шори Хамаде иппоном.

В утешительных боях Ильясов встретится с немцем Карлом-Рихардом Фраем, Бабинцева проведет поединок с бразильянкой Майрей Агияр.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 100 кг

1/4 финала

Жорже Фонсека (Португалия) — Нияз Ильясов (Россия) — 1:0 (Вазари)

Женщины

до 78 кг

1/4 финала

Шори Хамада (Япония) — Александра Бабинцева (Россия) — 1:0 (Иппон)

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Сергей Разин все материалы автора

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