Российская дзюдоистка Бабинцева не смогла выйти в финал за бронзовую медаль на Олимпиаде

Российская дзюдоистка Александра Бабинцева не смогла выйти в финал за бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.

В утешительном раунде соревнований в категории до 78 кг Бабинцева уступила бразильянке Маире Агиар. Благодаря победе Агиар вышла в финал за бронзу Игр.

Сегодня, 29 июля в утешительном раунде в категории до 100 кг у мужчин россиянин Нияз Ильясов также попытается выйти в финал за бронзу Олимпиады в Токио. Его поединок состоится после полуфиналов у женщин в категории до 78 кг.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 78 кг

Утешительные

Александра Бабинцева (Россия) — Маира Агиар (Бразилия) — 0:1 (Иппон)