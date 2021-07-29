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Российская дзюдоистка Бабинцева не смогла выйти в финал за бронзовую медаль на Олимпиаде

11:26
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Российская дзюдоистка Александра Бабинцева не смогла выйти в финал за бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.

В утешительном раунде соревнований в категории до 78 кг Бабинцева уступила бразильянке Маире Агиар. Благодаря победе Агиар вышла в финал за бронзу Игр.

Сегодня, 29 июля в утешительном раунде в категории до 100 кг у мужчин россиянин Нияз Ильясов также попытается выйти в финал за бронзу Олимпиады в Токио. Его поединок состоится после полуфиналов у женщин в категории до 78 кг.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 78 кг

Утешительные

Александра Бабинцева (Россия) — Маира Агиар (Бразилия) — 0:1 (Иппон)

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Иван Торопцев все материалы автора

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