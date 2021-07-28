Россиянка Мадина Таймазова завоевала бронзу в дзюдо на Олимпиаде
13:20
Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 70 кг.
В поединке за 3-е место Таймазова встречалась с Барбарой Матич из Хорватии. Россиянка победила сопернику оценкой вазари.
22-летняя российская дзюдоистка ранее дважды становилась бронзовым призером чемпионата Европы и один раз была третьей на чемпионате мира.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 70 кг
Матч за 3-е место
Барбара Матич (Хорватия) — Мадина Таймазова (Россия) — 0:1 (Вазари)
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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