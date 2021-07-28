Россиянка Мадина Таймазова завоевала бронзу в дзюдо на Олимпиаде

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 70 кг.

В поединке за 3-е место Таймазова встречалась с Барбарой Матич из Хорватии. Россиянка победила сопернику оценкой вазари.

22-летняя российская дзюдоистка ранее дважды становилась бронзовым призером чемпионата Европы и один раз была третьей на чемпионате мира.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 70 кг

Матч за 3-е место

Барбара Матич (Хорватия) — Мадина Таймазова (Россия) — 0:1 (Вазари)