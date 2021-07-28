Мадина Таймазова будет бороться за бронзу олимпийского турнира

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова уступила представительнице Японии Чизуру Араи в полуфинале олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории до 70 кг.

Соперница россиянки по поединку за бронзу определится позднее. Поединок за бронзу пройдет в среду.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 70 кг

1/2 финала

Мадина Таймазова (Россия) — Чизуру Араи (Япония) — 0:1 (Иппон)