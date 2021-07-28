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Мадина Таймазова будет бороться за бронзу олимпийского турнира

12:02
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Российская дзюдоистка Мадина Таймазова уступила представительнице Японии Чизуру Араи в полуфинале олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории до 70 кг.

Соперница россиянки по поединку за бронзу определится позднее. Поединок за бронзу пройдет в среду.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 70 кг

1/2 финала

Мадина Таймазова (Россия) — Чизуру Араи (Япония) — 0:1 (Иппон)

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события