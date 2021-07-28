Мадина Таймазова будет бороться за бронзу олимпийского турнира
12:02
Российская дзюдоистка Мадина Таймазова уступила представительнице Японии Чизуру Араи в полуфинале олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории до 70 кг.
Соперница россиянки по поединку за бронзу определится позднее. Поединок за бронзу пройдет в среду.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 70 кг
1/2 финала
Мадина Таймазова (Россия) — Чизуру Араи (Япония) — 0:1 (Иппон)
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