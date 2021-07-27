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Хубецов вышел в 1/8 финала турнира по дзюдо на Олимпийских играх

06:03

Российский дзюдоист Алан Хубецов пробился в 1/8 финала турнира на Олимпийских играх. В весовой категории до 81 кг он одолел Владимира Золоева из Киргизии.

Соперником по 1/8 финала будет канадец Антуан Валуа-Фортье. Начало боя в 7.10 по московскому времени.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Дзюдо

Мужчины

до 81 кг

1/16 финала

Алан Хубецов (Россия) — Владимир Золоев (Киргизия) — 1:0 (Иппон)

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Евгений Козинов все материалы автора

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