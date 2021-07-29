Дзюдоистка Бабинцева пробилась в четвертьфинал Олимпиады

Россиянка Александра Бабинцева вышла в четвертьфинал Олимпийских игр в весовой категории до 78 кг. В 1/8 финала она оказалась сильнее Лорианы Кука из Косово.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Дзюдо

Женщины

До 78 кг

1/8 финала

Лориана Кука (Косово) — Александра Бабинцева (Россия) — 0:1 (Вазари)