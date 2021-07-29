Дзюдоистка Бабинцева пробилась в четвертьфинал Олимпиады
06:42
Россиянка Александра Бабинцева вышла в четвертьфинал Олимпийских игр в весовой категории до 78 кг. В 1/8 финала она оказалась сильнее Лорианы Кука из Косово.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Дзюдо
Женщины
До 78 кг
1/8 финала
Лориана Кука (Косово) — Александра Бабинцева (Россия) — 0:1 (Вазари)
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