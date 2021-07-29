Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Дзюдо
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Дзюдо

Дзюдоист Ильясов одержал победу в 1/8 финала Олимпиады

06:54

Российский дзюдоист Нияз Ильясов вышел в 1/4 финала Олимпийских игр в весовой категории до 100 кг. Он победил венгра Миклоша Кирьеникса.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Дзюдо

Мужчины

до 100 кг

1/8 финала

Нияз Ильясов (Россия) — Миклош Кирьеникс (Венгрия) — 1:0 (Иппон)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

27774 голосов

Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?

Читайте также

«Я сконфужен». Колесников без вариантов проиграл королевские 100 м американской суперзвезде
"Яжемать" самокатом проломила голову прохожей в Петербурге
Директор певицы МакSим рассказала о ее состоянии
Почему Пригожин отказался заступаться за Шульгина в суде
Как часто можно есть рыбу?
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события