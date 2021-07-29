Дзюдоист Ильясов одержал победу в 1/8 финала Олимпиады
06:54
Российский дзюдоист Нияз Ильясов вышел в 1/4 финала Олимпийских игр в весовой категории до 100 кг. Он победил венгра Миклоша Кирьеникса.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Дзюдо
Мужчины
до 100 кг
1/8 финала
Нияз Ильясов (Россия) — Миклош Кирьеникс (Венгрия) — 1:0 (Иппон)
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