Дзюдоист Ильясов одержал победу в 1/8 финала Олимпиады

Российский дзюдоист Нияз Ильясов вышел в 1/4 финала Олимпийских игр в весовой категории до 100 кг. Он победил венгра Миклоша Кирьеникса.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Дзюдо

Мужчины

до 100 кг

1/8 финала

Нияз Ильясов (Россия) — Миклош Кирьеникс (Венгрия) — 1:0 (Иппон)