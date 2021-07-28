Дзюдоист Игольников проиграл грузину в полуфинале Олимпиады

Таким образом, Игольников будет бороться за бронзовые медали с венгром Кристианом Тотом.

Российский дзюдоист Михаил Игольников в полуфинальном бою до 90 кг проиграл грузину Лаше Бекаури.

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