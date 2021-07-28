Дзюдоист Игольников проиграл грузину в полуфинале Олимпиады
13:06
Российский дзюдоист Михаил Игольников в полуфинальном бою до 90 кг проиграл грузину Лаше Бекаури.
Таким образом, Игольников будет бороться за бронзовые медали с венгром Кристианом Тотом.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 90 кг
1/2 финала
Михаил Игольников (Россия) — Лаша Бекаури (Грузия) — 0:1 (Вазари)
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Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?
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