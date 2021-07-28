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Дзюдоист Игольников проиграл грузину в полуфинале Олимпиады

13:06
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Российский дзюдоист Михаил Игольников в полуфинальном бою до 90 кг проиграл грузину Лаше Бекаури.

Таким образом, Игольников будет бороться за бронзовые медали с венгром Кристианом Тотом.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 90 кг

1/2 финала

Михаил Игольников (Россия) — Лаша Бекаури (Грузия) — 0:1 (Вазари)

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события