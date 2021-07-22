Директора олимпийских церемоний в Токио уволили из-за антисемитских шуток

Режиссер церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио 48-летний Кентаро Кобаяси ушел в отставку из-за слов 30-летней давности, информирует Kyodo. Видеозапись его выступления в 1998 году появилась в Сети, после чего и разгорелся скандал.

В то время Кобаяси выступал в составе комедийного дуэта. В своем скетче он предложил «поиграть в Холокост» и стал разбрасывать нарезанных из бумаги человечков, олицетворяющих жертв геноцида. Этот ролик распространился по Сети и вызвал широкую дискуссию и критику.

«Как многие отметили, мои высказывания были действительно совершенно неуместными. Я раскаиваюсь и приношу глубочайшие извинения», — передала слова Кобаяси глава оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото.

Кобаяси подал в отставку по собственному желанию. В центре Симона Визенталя (организация, которая занимается изучением Холокоста и борьбой с антисемитизмом) так прокомментировали произошедшее: «Никто, в независимости от таланта, не имеет права высмеивать жертв геноцида нацистов».