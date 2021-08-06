«СЭ» о том, как величайший полуфинал смотрелся с трибун.

Олимпиада-2020. Гандбол. Женщины. Полуфинал

Россия — Норвегия — 27:26 (14:11)

Россия: Вяхирева (9), Макеева (4)

Норвегия: Морк (10)

Этот матч я смотрел максимально близко к площадке. И с первых секунд понял: наши вышли биться насмерть. Этот настрой читался в каждом движении, в каждом действии.

Я давно уже понял, что женский спорт гораздо более грубый, чем мужской. Но сегодня градус жестокости превышал все пределы. Думаю, телекартинка и близко не передавала бойню. Многое оставалось за камерой. Это было похоже не на гандбол, а на борцовское регби.

И те, и другие вышли не играть, а сражаться. И я убежден, что победа досталась нам из-за того, что наши девушки были готовы зайти за этот предел дальше.

Героический матч

Как роняли Вяхиреву с первых минут — просто страшно. Вот ты сидишь в комфорте и удобстве, а в 10 м от тебя 63-килограммовую девушку, несущуюся на полной скорости, роняют каждую минуту. Слышно, как она падает о паркет. Физически ощущается, как ей больно. А она, словно камикадзе, через несколько секунд бежит на новую блокировку. Прекрасно знает, что ее ждем — и все равно бежит.

«Мы — чернорабочие. Мы — никто. Надо забыть все, что было раньше», — говорила «СЭ» она, олимпийская чемпионка Рио, перед Токио. И сегодня Анна забила 9 из 13. Некоторые из мячей были нужны до невозможности. Она решала в те самые моменты, когда норвежки подбирались вплотную. Разбиралась на индивидуальном мастерстве. Ее последний гол в итоге — на разрыв. Он подарил России этот финал.

Анна Сень — воин. Она вышла, понимая, что от ее действий в обороне будет зависеть многое. Сразу же показала, как хозяин возле наших ворот. Но из-за чрезмерного желания в самом начале словила красную карточку. Думаю, никто так не переживал за исход этого матча как она. Олимпийская чемпионка Рио сидела весь матч, накинув полотенце на голову и, наверняка, безумно коря себя.

Но девчонки не только не дрогнули, оставшись без одного из лидеров, а наоборот начали играть с еще большей энергией. Ксения Макеева отработала в обороне просто божественно.

Владе Бобровников жесточайше прилетело по лицу. Несколько минут доктор приводил ее в порядок. И она — вернулась доигрывать жизненно важную концовку. А после матча, шагая по микст-зоне, попросила не задерживать ее, потому что глаз страшно опух.

Анна Седойкина провела просто выдающийся матч и без нее этой победы точно не было бы. Из 28 бросков отбила 11. Почти каждый второй! Напрочь затмив звёздную Картин Лунде.

Своевременные мячи забивали Катя Ильина, Юлия Манагарова и Полина Ведехина. Это была шикарная игра. Грандиозная. Россиянки покидали площадку чуть живые, но по-настоящему побитыми в этот вечер оказались норвежки.

Они признавались, что после полуфинал Рио-2016 стал для них национальной трагедией. И пять лет ждали этого реванша. Набрали сумасшедший ход, вынося в Токио всех без разбора. Но снова попали под нашу сборную.

Это было настолько трогательно, что плакал после игры президент ФГР Сергей Шишкарев. 53-летний мужик, который повидал в этой жизни столько всего, что тронуть его, казалось бы, не может уже ничего. А стоит с мокрыми глазами.

Алексеев — железный

Ну и, безусловно, нельзя не отметить Алексея Алексеева. Настоящий полководец!

Сколько давления он выдержал на этой Олимпиаде — представить страшно. Со всех сторон. Но Алексей Александрович ни разу ни на что не пожаловался. И провел роскошный матч с Норвегией. Мы постоянно говорим про безусловного великого Евгения Трефилова, но Алексеев, как по мне, незаметный герой этой Олимпиады.

Скромно, но уверенно идет вперед. Всего полгода назад он возглавил женскую сборную России, а теперь — в шаге от достижения, о котором мечтают все тренеры мира.