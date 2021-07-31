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Журова рассказала о важности присутствия Трефилова на Олимпиаде в Токио

16:15
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о выходе российских гандболисток в четвертьфинал Олимпиады и о важности присутствия в Токио бывшего главного тренера команды Евгения Трефилова.

«Видела, что Трефилов в Токио — видимо, он с девочками дополнительно поговорил, — приводит слова Журовой «Газета.Ru». — Здорово, что выиграли, мы все-таки рассчитываем на гандбол, как бы то ни было. Надеюсь, что они сейчас еще соберутся и раскрутятся.

Я слышала прекрасные фразы Трефилова — он же очень эмоциональный, мне кажется, такому, как он, можно все простить. Кому-то может это показаться грубым, но когда его спрашивают, что нужно сделать, чтобы наши побеждали, он отвечает: «под зад им дать». Бывают случаи, когда именно так и нужно сделать, видимо, он им наподдал. Трефилов не руководит сборной непосредственно, но главное, что он там есть. Даже его присутствие на трибунах очень важно».

31 июля в матче групповой стадии россиянки обыграли Францию со счетом 28:27. Они досрочно гарантировали себе выход в плей-офф Олимпиады.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/07/31/n_16322330.shtml

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события