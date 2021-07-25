Женская сборная Норвегии победила Корею на групповом этапе олимпийского турнира
17:04
25 июля на Олимпиаде в Токио состоялись несколько матчей группового этапа женского гандбольного турнира.
Гандбол
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Группа A
Нидерланды — Япония — 32:21
Черногория — Ангола — 33:22
Норвегия — Корея — 39:27
Группа B
Россия — Бразилия — 24:24
Венгрия — Франция — 29:30
Испания — Швеция — 24:31
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