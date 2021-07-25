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Женская сборная Норвегии победила Корею на групповом этапе олимпийского турнира

17:04
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25 июля на Олимпиаде в Токио состоялись несколько матчей группового этапа женского гандбольного турнира.

Гандбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Группа A

Нидерланды — Япония — 32:21

Черногория — Ангола — 33:22

Норвегия — Корея — 39:27

Группа B

Россия — Бразилия — 24:24

Венгрия — Франция — 29:30

Испания — Швеция — 24:31

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Иван Шитик все материалы автора

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