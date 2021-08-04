Вяхирева: «Мы старались не уступить в жесткости сборной Черногории»

Правый полусредний сборной России Анна Вяхирева прокомментировала победу в четвертьфинале Олимпиады-2020 над Черногорией (32:26).

«Мне очень понравился настрой команды. Все были заряжены, быстро реагировали на изменения в игре, не давали себе развалиться. Результатом, естественно, тоже очень довольна. Мы знали, что Черногория отличается характером, волей к победе. Еще они драчуньи. Мы старались не уступить в жесткости. Как говорится, баш на баш. По удалениям вопросы к судьям есть, но какой смысл об этом сейчас говорить. Очень переживаю, чтобы эта победная серия нас не расслабила. Сейчас будем смотреть матч Норвегия — Венгрия. Если выйдем на норвежек, это будет очень интересное противостояние», — приводит слова Вяхиревой ОКР.

Соперник россиянок по полуфиналу определится в матче между сборными Норвегии и Венгрии. Матч начнется в 7.15 по московскому времени.

Напомним, что сборная России в групповом турнире сыграла вничью с Бразилией, проиграла Швеции, а затем одержала три победы в матчах с Венгрией, Францией и Испанией.