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Трефилов заявил, что у него нет конфликта с тренерским штабом женской сборной России по гандболу

16:50
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Первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов рассказал, какие у него отношения с главным тренером женской сборной России Алексеем Алексеевым.

— Не представляю, чтобы вы, будучи тренером, позволили кому-либо перекрикивать вас.

— Я после игры такому все бы быстро объяснил, — подмигнул Трефилов.

— Как у вас сейчас с Алексеевым?

— Он живет в Олимпийской деревне, я — за семь километров от нее. Отношения прекрасные!

— Он не обиделся на ваши слова?

— А дальше что? Я же не обижался, когда меня после Лондона поставили в позу пловца — и как дали. За что обижаться? Все решает результат.

Ранее бывший главный тренер женской сборной России по гандболу, выигравший с ней золотые медали Олимпиады-2016, Евгений Трефилов жестко раскритиковал действия нынешнего тренерского штаба национальной команды.

Полностью интервью Евгения Трефилова читайте здесь

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Иван Шитик все материалы автора

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