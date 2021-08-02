Трефилов назвал отличной победу российских гандболисток над Испанией

Первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов прокомментировал победу над Испанией (34:31) в матче группы B Олимпийских игр в Токио. Россиянки обеспечили себе участие в плей-офф Олимпиады, заняв второе место на групповой стадии.

— Победа не отличная, валидола немного налили в конце, — сразу поправил журналиста Трефилов. — Можно было пограмотнее в концовке. Но в целом молодцы. Мы все рады. Я вам по секрету скажу, у меня есть и личный интерес. (смеется) Хорошо выступим здесь — на родине меня поддержат. А так — хоть закрывайся.

Выходим со второго места, мне кажется, на Черногорию. Хуже, лучше — непонятно. Будем считать, что это лучше, чем Голландия. Но на любую игру надо выходить и сражаться. Вот сегодня они вышли — где-то плохо сыграли, теряли мячи. Но с желанием. Это главное. Выходишь помастериться — сразу проиграешь.

— Был момент в первом тайме, когда Алексеев поменял почти всю шестерку. Вы его поняли?

— Вы задаете сложный вопрос. Он главный тренер, он так мыслит. И он выиграл. Если выиграл, как я скажу, что сделал неправильно? Значит, правильно!

— Что скажете о Черногории?

— Сколько их помню — никогда они не показывали мастерство. Но всегда бились — с криками, воплями. Заряженность до конца. Так что Черногория будет тяжеловата нам в этом плане. У них есть хороший атакующий игрок — левый полусредний, бегут они здорово. Ну и главнвый конек — защита. Там нам может быть тоже нелегко. Поживем — увидим.