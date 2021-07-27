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Трефилов: «Мы не работаем! Когда начинается лафа, мы просто перестаем работать над собой»

13:05
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Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу, первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов заявил о том, что российскому гандболу требуются изменения.

— Нам в гандболе нужна ревизия. Молодежка после Акопяна, царствие ему небесное, не выигрывала ничего. А откуда нам брать людей? Ладно девочки 2002 г.р. до финала дошли. Но я был у них на сборах. Есть два-три человека. А после Олимпиады уйдут шесть-семь. И остается нам — только работать. Увеличивать количество сборов. Не надо стесняться. У нас пачками едут за рубеж, но ни один там не заиграл. Вот Бояна Попович была лучшей.

— А почему наши — нет?

— Потому что мы там не работаем! Там утром тренировка в зале, а вечером — самостоятельно. Хочешь — иди тренажерку. Такой подход — не для нас. Когда начинается лафа, мы просто перестаем работать над собой. Да, я много гавкался. Думаете, меня кто-то любил? Никогда. Любили результат. Если он есть — меня за все простят. Нет — замочат ногами.

Сегодня, 27 июля сборная России уступила Швеции (24:36). После двух матчей на Олимпиаде в Токио россиянки занимают четвертое место в группе B с 1 очком.

«Ощущение, что у нас все мужчины — в юбках». Огонь от Трефилова: великий тренер разносит сборную за провальный старт

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Владимир Иванов все материалы автора

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