Стали известны запасные сборной России по гандболу на Олимпиаде в Токио
Определились две запасные гандболистки сборной России на Олимпиаду, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.
Ими стали вратарь Анастасия Лагина и левая крайняя Дарья Самохина. Они живут в гостинице в нескольких километрах от Харуми. Отмечается, что девушки принимают участие в тренировках наравне со всей командой, но добираются до места на отдельном транспорте.
20 июля сборная России проведет контрольный матч со сборной Нидерландов. Игра пройдет в городе Нагорияма.
На Олимпиаде россиянки сыграют в группе с Бразилией (25 июля), Швецией (27 июля), Венгрией (29 июля), Францией (31 июля) и Испанией (2 августа). В плей-офф пройдут четыре сильнейших сборных.
Олимпийские игры в Токио (Япония) пройдут с 23 июля по 8 августа.
Дополнительная информация:
https://rushandball.ru/publications/26653/opredelili-rezervistov-razmyalis-i-dogovorilis-o-tovarishheskom-matche-pervye-s
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