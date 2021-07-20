Стали известны запасные сборной России по гандболу на Олимпиаде в Токио

Определились две запасные гандболистки сборной России на Олимпиаду, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Ими стали вратарь Анастасия Лагина и левая крайняя Дарья Самохина. Они живут в гостинице в нескольких километрах от Харуми. Отмечается, что девушки принимают участие в тренировках наравне со всей командой, но добираются до места на отдельном транспорте.

20 июля сборная России проведет контрольный матч со сборной Нидерландов. Игра пройдет в городе Нагорияма.

На Олимпиаде россиянки сыграют в группе с Бразилией (25 июля), Швецией (27 июля), Венгрией (29 июля), Францией (31 июля) и Испанией (2 августа). В плей-офф пройдут четыре сильнейших сборных.

Олимпийские игры в Токио (Япония) пройдут с 23 июля по 8 августа.