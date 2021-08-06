Слезы гандболистки Сень: она была удалена в полуфинале Олимпиады с Норвегией
18:00
Женская сборная России по гандболу обыграла норвежек со счетом 27:26 в полуфинале олимпийского турнира в Токио.
Левая полусредняя сборной России Анна Сень на 15-й минуте матча получила прямую красную карточку.
Во время игры в обороне Сень в стыке ударила соперницу в лицо, и арбитры после просмотра повтора приняли решение показать россиянке прямую красную карточку, что означает две минуты игры в меньшинстве для команды, а для игрока — удаление до конца игры.
Россиянка не могла сдержать эмоций и со слезами на глазах наблюдала за происходящим на паркете.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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