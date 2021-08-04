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Шишкарев назвал Вяхиреву лучшим игроком Олимпиады

05:15
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Президент ФГР Сергей Шишкарев после победы сборной России над Черногорией в 1/4 финала олимпийского турнира по гандболу отметил, что ни к кому претензий нет.

«Ни к кому сегодня претензий нет. Тренерский штаб и игроки отработали этот матч блестяще. Очень переживаю за Аню Вяхиреву, бьют ее, ломают, но она умница. На мой взгляд, сейчас Вяхирева — лучший игрок Олимпиады, делает большое дело тихо, спокойно и качественно. Можно, наверное, было в концовке немного силы поберечь, но это же наши девушки (смеется), они в атаку играют, бегут, забивают, заколачивают гвозди. Всех с победой, ждем полуфинал», — приводит пресс-служба ОКР слова Шишкарева.

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Евгений Козинов все материалы автора

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