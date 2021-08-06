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Россия — Норвегия, 1/2 финала Олимпиады, гандбол: где смотреть трансляцию и во сколько начало

13:30
Женская сборная России по гандболу. Фото Дмитрий Коротаев/ «Известия»
Женская сборная России по гандболу. Фото Дмитрий Коротаев/ «Известия»
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Сегодня, 6 августа, состоится полуфинальный матч Олимпийских игр среди женских сборных по гандболу. Россия сыграет против Норвегии за право бороться за золотые медали Игр.

Начало матча — в 15.00 по московскому времени.

В 1/4 финала наша команда победила Черногорию со счетом 32:26, а норвежки были сильнее Венгрии (26:22).

Смотреть матч Россия — Норвегия можно на телеканале «Россия 1», а также в приложении и на сайте «Смотрим.ру»

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 6 августа //
Медальный зачет Олимпийских игр

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Сергей Ревенко все материалы автора

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