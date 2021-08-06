Россия — Норвегия, 1/2 финала Олимпиады, гандбол: где смотреть трансляцию и во сколько начало
13:30
Сегодня, 6 августа, состоится полуфинальный матч Олимпийских игр среди женских сборных по гандболу. Россия сыграет против Норвегии за право бороться за золотые медали Игр.
Начало матча — в 15.00 по московскому времени.
В 1/4 финала наша команда победила Черногорию со счетом 32:26, а норвежки были сильнее Венгрии (26:22).
Смотреть матч Россия — Норвегия можно на телеканале «Россия 1», а также в приложении и на сайте «Смотрим.ру»
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 6 августа //
Медальный зачет Олимпийских игр
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