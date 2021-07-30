Россия — Франция: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча гандболисток на Олимпиаде
19:00
31 июля в Токио (Япония) женская сборная России по гандболу сыграет с Францией в матче группового турнира на Олимпиаде-2020. Встреча начнется в 08.15 (мск).
Российские гандболистки занимают 4-е место в группе B с тремя очками. Франция располагается на 5-й строчке (3 балла). Ранее сборная России сыграла вничью с Бразилией (24:24), затем проиграла Швеции (24:36), а также выиграла у Венгрии (38:31).
Следить за онлайн-трансляцией матча Россия — Франция можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Россия 1».
Подробную информацию о формате турнира по гандболу и расписание матчей можно посмотреть здесь.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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