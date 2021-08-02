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Президент Федерации гандбола уверен: россиянки — фаворитки в 1/4 финала Олимпиады

10:20
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Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев после победы над Испанией (34:31) в матче группы B Олимпийских игр в Токио дал прогноз на дальнейшее выступление нашей команды на турнире.

Главный тренер сборной России Алексей Алексеев.Шишкарев после победы гандболисток на Олимпиаде: «Тренер загубил игру. Получит по мозгам»

«Фавориты ли мы в четвертьфинале? Конечно. Явно нас ждет Черногория или Корея. Мы однозначные фавориты, беспокойства никакого нет. А дальше очевидно наш старый добрый друг сборная Норвегии. Я всегда говорил, что на Олимпиаде рано или поздно мы встретимся. Лучше, если это происходит в финале. Но опыт есть, побеждать мы умеем. Сборная набирает обороты, думаю, из сегодняшнего матча тоже извлечены ошибки. Те, кто почувствовал неуверенность, еще себе уверенность вернут. У нас команда будет монолитной. Класс нашей команды в целом гораздо выше любой другой.

Не обидятся ли на меня черногорцы и корейцы за то, что уже так рассуждаю про полуфинал? Это их право. Мы же не обижаемся, что они всегда называли русских братьями, а потом побежали в НАТО, быстро жопой повернулись к нам. А чего им обижаться на нас? Мы все для них делали, а они отплатили как многие страны бывшей Югославии", — заявил Шишкарев.

Россиянки обеспечили себе участие в плей-офф Олимпиады, заняв второе место на групповой стадии.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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