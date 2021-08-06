Полина Ведехина: «Разгоняемся на морально-волевых, на русском духе»

Российская гандболистка Полина Ведехина подвела итоги матча 1/2 финала олимпийского турнира против Норвегии (27:26).

— Последние тридцать секунд было надо именно подержать мяч, не было цели забить на «+2»?

— Если бы была другая ситуация, то, конечно, забили бы, а так надо стараться, чтобы чистого отрыва не было, чтобы не потеряли мяч.

— По ходу турнира было тяжело: поражение, ничья, только с третьего тура победа. Есть ли ощущение, что сейчас команда разгоняется по своим физическим кондициям?

— Я не знаю насчет физических, потому что, как мне кажется, все наоборот. Сейчас уже самый конец, в какой-то степени даже больше на морально-волевых, на русском духе. Думаю о том, что тот проигрыш, который у нас был, и эта ничья дали нам, как бы сказал Евгений Васильевич, пинок. Мы наоборот с каждой игрой стали лучше чувствовать друг друга, стали играть, поэтому сегодня была такая игра.

— Какая ваша самая важная, нервная игра в карьере?

— Сегодня! Потому что и сам турнир такой, и матч такой, и то, что Норвегия, и это принципиальный противник. Мне кажется, что всегда, когда такие матчи, они становятся самыми сложными, когда задают такой вопрос, но сегодня эмоционально, я еще не выплакалась. Приеду домой, думаю, я буду смеяться и плакать. Ура всем!

— Эмоции надо еще на финал сохранить.

— Завтра еще есть время для восстановления. Очень хочется поблагодарить всех болельщиков, всех, кто за нас болел. Всех слышали и даже тех, кто был в России. Спасибо большое, это дополнительный стимул для нас.

— То, что уже играли с француженками, это плюс или не имеет значения?

— Не знаю. Возможно, даже плюс. Посмотрим, как мы с ними играли, они ж тоже не дурачки. Тоже будут против нас настраиваться. Будем готовить для них что-то новое, возможно, как-то по-другому сыграем. Сейчас тяжело сказать, спросите об этом после игры.