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«От МОК за слова из трансгендеров прилетело. Ну и что?» Трефилов и гандболистки сборной России дали огненное интервью «СЭ»

20:00
Евгений Трефилов, Екатерина Ильина, Ксения Макеева и Алексей Алексеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Трефилов, Екатерина Ильина, Ксения Макеева и Алексей Алексеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Гостями редакции «СЭ» во вторник стали вернувшиеся с Олимпиады в Токио гандболистки Екатерина Ильина и Ксения Макеева, а также тренер сборной России Алексей Алексеев и вице-президент федерации Евгений Трефилов.

В ходе интервью участники подвели итоги Олимпиады, завершившейся завоеванием серебра, и рассказали о дальнейших планах. Евгений Трефилов жестко высказался о состоянии спорта в России и западных санкциях.

«У нас отобрали флаг, гимн. Это ненормально. Да, я жестко об этом высказываюсь, жестко высказывался о появлении на Олимпиаде трансгендеров, разных персонажей. От МОК прилетало. Ну и что? За что мне должно прилететь, что я сплю с женой? Сколько можно уже быть добрыми и пушистыми? Хватит уже расшаркиваться и припадать на колено!» — сказал Трефилов.

Полную версию интервью смотрите вскоре на Youtube-канале «СЭ». Подписывайтесь, чтобы не пропустить видео!

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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