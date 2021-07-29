Олимпиада-2020: регби-7 29 июля, время начала и где смотреть прямую трансляцию

В четверг, 29 июля, на Олимпийских играх пройдет матч женского гандбольного турнира Венгрия — Россия. Начало — в 13.30 (мск).

Трансляция на Первом канале и на olympics.1tv.ru.

Россиянки уже провели два матча в Токио: сыграли вничью с Бразилией (24:24) и уступили Швеции (24:36). Команда ОКР занимает пятое место в группе.

Россияне идут за золотом в плавании, гимнастике и фехтовании: чего ждать от Олимпиады 29 июля