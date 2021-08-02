В понедельник, 2 августа, на Олимпийских играх пройдет матч женского гандбольного турнира Испания — Россия. Начало — в 08.15 (мск).

Следить за матчем можно на сайте «СЭ» и в прямой трансляции на Первом канале и на olympics.1tv.ru.

В плей-офф выходят четыре лучшие сборные, при равенстве очков выше победитель личной встречи, поэтому обогнать Швецию россиянки уже не смогут.

Гандбол на Олимпиаде-2020: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф у женщин на Олимпийских играх в Токио-2021