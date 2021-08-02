Олимпиада-2020, гандбол: где смотреть прямую трансляцию матча Венгрия — Россия
07:00
В понедельник, 2 августа, на Олимпийских играх пройдет матч женского гандбольного турнира Испания — Россия. Начало — в 08.15 (мск).
Следить за матчем можно на сайте «СЭ» и в прямой трансляции на Первом канале и на olympics.1tv.ru.
В плей-офф выходят четыре лучшие сборные, при равенстве очков выше победитель личной встречи, поэтому обогнать Швецию россиянки уже не смогут.
Гандбол на Олимпиаде-2020: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф у женщин на Олимпийских играх в Токио-2021
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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