«Лет через 12 пусть попробуют у нас выиграть». Президент ФГР прослезился после победы над Норвегией

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев не сдержал слез после того, как наша сборная в принципиальном полуфинале Олимпиады-2020 в Токио обыграла Норвегию (27:26).

«Сегодня ни к кому нет претензий, все были как единая машина, — сказал Шишкарев. — Наших хоккеистов называют «Красная машина», а вот у нас сегодня была бело-сине-красная машина, которая просто укатала норвежек. Они же говорили, что нас обыграют, что они все матчи играют на одном дыхании. И где они? Мало ли чего они хотели? Хотеть не вредно. Пусть потерпят немножко. Еще Париж, Лос-Анджелес, Брисбен. Вот лет через 12 пусть попробуют у нас выиграть».