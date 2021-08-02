Гандболистка Сень рассказала, что нужно исправить сборной России перед следующим матчем Олимпиады

Российская гандболистка Анна Сень прокомментировала победу команды над Испанией на Олимпиаде в Токио (Япония).

«Команда прибавляет от матча к матчу. Надеюсь, что это движение вверх продолжится и в плей-офф. Сегодня в нашей игре были провалы, вот их нужно исключить. И, конечно, игроки, выходящие со скамейки, я в данном случае и про себя говорю, должны наращивать преимущество в счете, а не терять его», — цитирует Сень ОКР.

Сегодня, 2 августа, российская команда обыграла сборную Испании со счетом 34:31.

Российская команда вышла в плей-офф Олимпиады со второго места в группе B. Соперник по четвертьфиналу определится позже. Скорее всего, это будет Черногория.