Гандболистка Калинина забила первый вратарский гол для женской сборной России на Олимпиаде

Российская гандболистка Виктория Калинина забила первый вратарский гол для женской сборной России на Олимпиаде в Токио (Япония).

Сегодня, 2 августа, российская команда обыграла сборную Испании со счетом 34:31.

Российская команда вышла в плей-офф Олимпиады со второго места в группе B. Соперник по четвертьфиналу определится позже. Скорее всего, это будет Черногория.