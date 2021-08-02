Гандболистка Калинина забила первый вратарский гол для женской сборной России на Олимпиаде
10:15
Российская гандболистка Виктория Калинина забила первый вратарский гол для женской сборной России на Олимпиаде в Токио (Япония).
Сегодня, 2 августа, российская команда обыграла сборную Испании со счетом 34:31.
Российская команда вышла в плей-офф Олимпиады со второго места в группе B. Соперник по четвертьфиналу определится позже. Скорее всего, это будет Черногория.
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