Гандболистка Исаксен расплакалась после поражения от России: «Русские были хороши»

Гандболистка сборной Норвегии Санна Сольберг Исаксен после поражения от России (26:27) в полуфинале турнира Олимпиады-2020 расплакалась на пресс-конференции.

«Русские были хороши, мы тоже. В последние 10 минут старались вернуться в игру, но усилий не хватило», — приводит слова Исаксен РИА Новости.

8 августа россиянки сыграют с Францией в финале турнира по гандболу, начало — в 09.00 (мск).

Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.