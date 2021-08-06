Гандболистка Исаксен расплакалась после поражения от России: «Русские были хороши»
18:26
Гандболистка сборной Норвегии Санна Сольберг Исаксен после поражения от России (26:27) в полуфинале турнира Олимпиады-2020 расплакалась на пресс-конференции.
«Русские были хороши, мы тоже. В последние 10 минут старались вернуться в игру, но усилий не хватило», — приводит слова Исаксен РИА Новости.
8 августа россиянки сыграют с Францией в финале турнира по гандболу, начало — в 09.00 (мск).
Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.
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