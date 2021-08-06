Гандболистка Бобровникова получила травму глаза в полуфинале Олимпиады с Норвегией
18:23
Гандболистка сборной России Владлена Бобровникова получила травму глава в 1/2 финала олимпийского турнира против Норвегии (27:26). Фото опубликовано в Telegram-канале Олимпийского комитета России (ОКР).
«У меня болит глаз, я хочу как можно быстрее пойти в раздевалку — кто-то засунул палец мне в глаз, и сейчас он в крови, — цитирует Бобровникову РИА «Новости». — Но мы в финале, поэтому это не имеет никакого значения».
В финале россиянки сыграют против сборной Франции. Финальный матч пройдет 8 августа.
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