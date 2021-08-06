Гандболистка Бобровникова получила травму глаза в полуфинале Олимпиады с Норвегией

Гандболистка сборной России Владлена Бобровникова получила травму глава в 1/2 финала олимпийского турнира против Норвегии (27:26). Фото опубликовано в Telegram-канале Олимпийского комитета России (ОКР).

«У меня болит глаз, я хочу как можно быстрее пойти в раздевалку — кто-то засунул палец мне в глаз, и сейчас он в крови, — цитирует Бобровникову РИА «Новости». — Но мы в финале, поэтому это не имеет никакого значения».

В финале россиянки сыграют против сборной Франции. Финальный матч пройдет 8 августа.