Евгений Трефилов: «Выиграют Олимпиаду — похвалим тренеров»
17:00
Первый вице-президент Федерации гандбола России и тренер Евгений Трефилов рассказал, готов ли он похвалить тренеров после выхода женской сборной в финал Олимпиады в Токио.
— Сегодня готовы похвалить тренеров?
— Нет. Выиграют Олимпиаду — похвалим. Но сегодня тренерский штаб отработал свое. Все, что намечали, то и получали. Дай бог! Мне бы хотелось, чтобы девчонки сегодня почувствовали праздник. Завтра отдыхаем, а послезавтра снова на войну.
— Кто сегодня лучше — Вяхирева или Седойкина?
— Седойкина. Она вытащила второй тайм на себе.
— А штанги?
— Когда игра идет, тогда и штанги работают.
— Француженки насколько сильны?
— Они немножко другие. Надо готовиться.
В полуфинале Игр в Токио россиянки обыграли Норвегию со счетом (27:26).
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