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Евгений Трефилов: «Выиграют Олимпиаду — похвалим тренеров»

17:00
Женская сборная России по гандболу победила Норвегию и вышла в финал Олимпиады. Фото Getty Images
Женская сборная России по гандболу победила Норвегию и вышла в финал Олимпиады. Фото Getty Images
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Первый вице-президент Федерации гандбола России и тренер Евгений Трефилов рассказал, готов ли он похвалить тренеров после выхода женской сборной в финал Олимпиады в Токио.

— Сегодня готовы похвалить тренеров?

— Нет. Выиграют Олимпиаду — похвалим. Но сегодня тренерский штаб отработал свое. Все, что намечали, то и получали. Дай бог! Мне бы хотелось, чтобы девчонки сегодня почувствовали праздник. Завтра отдыхаем, а послезавтра снова на войну.

— Кто сегодня лучше — Вяхирева или Седойкина?

— Седойкина. Она вытащила второй тайм на себе.

— А штанги?

— Когда игра идет, тогда и штанги работают.

— Француженки насколько сильны?

— Они немножко другие. Надо готовиться.

В полуфинале Игр в Токио россиянки обыграли Норвегию со счетом (27:26).

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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